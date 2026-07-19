Huth Gergely Sulyokról: Tényleg alkalmatlan volt

Sulyok Tamás sajnos tényleg alkalmatlan volt a posztjára. Elárulta a józan (egyelőre) kisebbséget, megalázta a hazáját és elfutott, mint egy nyúl

– véleményezte a köztársasági elnök tevékenységét Huth Gergely a Facebookon.

Huth a választások óta megszűnt Pesti Srácok főszerkesztője volt, aki most a Tisza-kormány alkotmánymódosításának aláírása miatt nyilvánította visszamenőlegesen is alkalmatlannak Sulyok Tamást.

Sulyok Tamás egy videóüzenetben és egy elnöki határozatban magyarázta saját álláspontját. Eszerint ő nem áruló nyúlként tekint magára, értékelése szerint jogszabályi mozgástere nulla volt, a módosítást alá kellett írnia, se az országgyűlésnek nem küldhette vissza, se az Alkotmánybíróságnak nem adhatta át.