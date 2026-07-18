A kormány visszahívja a fiatalítás jegyében elküldött honvédeket

Lehetővé teszi a kormány, hogy visszavegyék az állományba a korábban méltatlanul eltávolított honvédeket, olvasható a péntek esti közlönyben.

„2023-ban a vonatkozó kormányrendelet alapján méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédség állományából olyan katonákat, akik szakmai tapasztalatukkal és tudásukkal hatékonyan tudnak hozzájárulni a Magyar Honvédség eredményes működéséhez, ezért jelen szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy ezen katonák ismét megbecsült tagjai legyenek a Magyar Honvédségnek” – olvasható a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet módosításában.

A visszatérés menete a következő:

A kirúgott munkavállalóknak a honvédelmi miniszternél kell jelezni visszatérési szándékukat.

Amennyiben az illető mind az egészségügyi, mind a pszichikai alkalmassági vizsgálatnak megfelel, Ruszin-Szendi Romulusz hozzájárulásával hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető vele, magyarul visszatérhet az állományba, ráadásul a korábban viselt rendfokozattal.

hozzájárulásával hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető vele, magyarul visszatérhet az állományba, ráadásul a korábban viselt rendfokozattal. A visszatérők fizetése sem lehet kevesebb, mint amennyit a leszerelés előtt kaptak.

A miniszterelnök szignójával ellátott rendelet mától hatályos.

Hogy zajlott a fiatalítás?

Az Orbán-kormány egy kormányrendeletben felmentette a szolgálat alól azokat a honvédeket, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet töltöttek el az állományban. A leépítési hullám 2023 januárjában indult el, ennek során több száz katonatisztet távolítottak el a honvédségből, többek szerint politikai alapon. Ebben az időben Ruszin-Szendi a honvédség vezérkari főnöke volt: lapunknak erről azt nyilatkozta, az első listákat a kirúgásra ítélt honvédekről készen kapta, számos embert próbált levenni róluk. Már miniszterként azt mondta, a fiatalítás jegyében „sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra”.