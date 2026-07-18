Benne maradtak a Lázárinfó grafikái a minisztériumi közvetítő rendszerben

A korábban Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonában lévő közvetítő rendszerben benne maradt a néhai Lázárinfó grafikai csomagja, ami komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy vajon használtak-e minisztériumi eszközöket és infrastruktúrát a fideszes kampányrendezvényekhez.

Minderről Lázár utódja, Vitézy Dávid számolt be a Facebookján.

Az új közlekedési miniszter azt írta:

A kollégáim most először csináltak a tárcánál átvett leltári eszközökkel élő közvetítést a péntek délutáni Árpád hídi közlekedésbiztonsági sajtótájékoztatóra. Amikor bekapcsolták a rendszereket, ez a várakoztató képernyő fogadta őket, utoljára ez volt beállítva. Lázár János 2026 februárjában is azt állította, hogy a Lázárinfó nevű kampányrendezvényeket nem a minisztérium fizeti. Úgy látszik, ez sem volt igaz.

A Lázárinfók a Tisza és Magyar Péter utcai jelenlétét voltak hivatottak ellensúlyozni a választás előtti évben. A projekt korlátozott sikereket ért el, mivel Lázár a hosszú órákig tartó beszédek, valamint kérdés-válaszok során rendre elengedte magát, később pedig a félresikerült mondatai miatt kellett magyarázkodnia.

A rendezvények jellemzően parázs hangulatban teltek.