Forsthoffer Ágnes megírta, hogyan látja el Sulyok helyett a feladatait

Mint megírtuk, Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása hétfőtől megszűnik, feladatait ideiglenesen pedig Forsthoffer Ágnes házelnök látja el.

„E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem” – írta Forsthoffer Ágnes, aki tájékoztatta Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja

Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. Ő maga Hallerné Nagy Anikó alelnököt javasolta, erről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt.

A rám váró feladat iránti alázattal kérem megtisztelő bizalmukat!

– kérte a politikus.