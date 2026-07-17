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Belföld

Lecserélik a rendőri egyenruhákat

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 17. 18:30
Szajki Bálint / 24.hu

A Belügyminisztérium vezetése elkötelezett a rendvédelmi szervek megbecsültségének helyreállítása, valamint a munkatársak szolgálati körülményeinek folyamatos javítása mellett, ezért döntöttek a Rendőrség nyári és téli köznapi szolgálati egyenruházatának teljes megújításáról, olvasható a tárca honlapján.

A közlemény szerint a minisztérium a beszerzési folyamat során szakít az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése – az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva – piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg.

Kiemelt szempontok közé tartoznak az alábbiak:

  • ergonómia,
  • komfort,
  • esztétikum,
  • tartósság,
  • széles méretskála,
  • ellenálló-időtálló anyagok és tervezés,
  • jó tisztíthatóság, karbantarthatóság.

Terv szerint a rendőri egységek 2027 decemberétől  a készletek feltöltésével szinkronban több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot. 2028 júniusától pedig megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása is.

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