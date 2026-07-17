Lecserélik a rendőri egyenruhákat

A Belügyminisztérium vezetése elkötelezett a rendvédelmi szervek megbecsültségének helyreállítása, valamint a munkatársak szolgálati körülményeinek folyamatos javítása mellett, ezért döntöttek a Rendőrség nyári és téli köznapi szolgálati egyenruházatának teljes megújításáról, olvasható a tárca honlapján.
A közlemény szerint a minisztérium a beszerzési folyamat során szakít az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése – az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva – piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg.
Kiemelt szempontok közé tartoznak az alábbiak:
- ergonómia,
- komfort,
- esztétikum,
- tartósság,
- széles méretskála,
- ellenálló-időtálló anyagok és tervezés,
- jó tisztíthatóság, karbantarthatóság.
Terv szerint a rendőri egységek 2027 decemberétől a készletek feltöltésével szinkronban több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot. 2028 júniusától pedig megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása is.