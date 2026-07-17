nébihhisztéria cukrászdatápiószecső
Belföld

Kivonult a Nébih, leállították a korábbi országtorta győztes cukrászda üzemét

admin Vaskor Máté
2026. 07. 17. 17:13

Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt július 9-én felfüggesztették a 2020-as országtortát készítő Hisztéria Cukrászda tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállítói tevékenységét, olvasható a Nébih honlapján.

A tájékoztatás szerint a hatóság összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált az ellenőrzés során. Ezek közül 29 tétel nem volt megfelelően nyomon követhető: 8 termék jelöletlen volt, 18 esetében a feltüntetett jelölések nem tartalmaztak a nyomon követéshez szükséges azonosító adatokat, három tételnél pedig a termék tényleges jellege és a címkén szereplő információk nem egyeztek meg. Emellett 11 olyan élelmiszert is találtak, amelynek lejárt a minőségmegőrzési ideje.

A hatóság ezért az érintett termékek azonnali forgalomból kivonását, forgalmazásuk és felhasználásuk megtiltását, valamint hatósági zár alá vételét rendelte el. Az érintett vállalkozás által előállított tételeket szintén zárolták, továbbá az üzem valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termékének visszahívását elrendelték.

A Hisztéria Cukrászda a Facebookon technikai okokkal magyarázza, hogy miért tart zárva egy hete.

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