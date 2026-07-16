Addig verték partvisnyéllel, vascsővel ivócimborájukat, amíg meg nem halt

Lényegesen súlyosabb büntetést indítványozott a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azzal a két férfival szemben, akiket első fokon különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 14 év, illetve 13 év 6 hónap fegyházra ítéltek – közölte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

Az elsőfokú ítélet szerint a három vádlott és a későbbi áldozat is alkoholista életmódot folytatott. 2022. június 9-én már a reggeli óráktól folytatták az előző nap megkezdett italozást, és valamennyien erősen lerészegedtek.

Később vita alakult ki közöttük, a sértett pedig trágár módon sértegetni kezdte a vádlottakat. Ketten közülük erre a késő délutáni óráktól este kilencig, kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan bántalmazták a férfit. Puszta kézzel ütötték és rugdosták, de partvisnyelet, faágat és vascsövet is használtak.

Harmadik társuk végig jelen volt, de nem próbálta megállítani a támadókat, és a sértettnek sem nyújtott segítséget.

Az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy rövid időn belül meghalt. A vádlottak ezt csak hajnalban vették észre. Mielőtt segítséget kértek volna a szomszédtól, elrejtették a bántalmazás eszközeit, hogy leplezzék a felelősségüket.

A Debreceni Törvényszék a két támadót 14 év, illetve 13 év 6 hónap fegyházra, valamint 10-10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Egyikük sem bocsátható feltételes szabadságra. Harmadik társuk segítségnyújtás elmulasztása miatt 1 év 6 hónap, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ő esetében az ítélet már jogerős.

Az ügyészség szerint a két férfi több órán keresztül, egységes szándékkal bántalmazta és közben meg is alázta áldozatát, akinek elhúzódó szenvedést okoztak. Ezért lényegesen súlyosabb büntetést kértek rájuk. A vádlottak és védőik eltérő jogi minősítésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt.