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Belföld

HírTV: Tüntetés este hétkor a közmédia előtt

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 07. 18:08
Mohos Márton / 24.hu
A sajtószabadságért tüntetnének a közmédia elsötétítése után.

Az alsó harmadban futó szövegben hirdeti a HírTv, hogy este hétre tüntetést szerveznek a Kunigunda utcába, a közmédia székháza elé.

Korábban több oldalon is megjelent, hogy a tüntetést a Védvonal nevű, a Fidesz által alapított kezdeményezés szervezi, de eddig sem Orbán Viktor, sem Cunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője nem írt róla. Orbán annyit posztolt, hogy

Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!

A HírTV pedig azt írta:

Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni.
Irány a Hír TV

A közmédia elsötétítése után a sajtószabadságért tüntetnének az MTVA-székháza előtt.

A közmédia műsorait kedd délután állították le, miután hivatalosan is bejelentették, hogy kik lesznek az új vezetők az átmeneti időszakban, illetve az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató számos vezetőjét felmentették.

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