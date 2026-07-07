„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – Orbán reagált az M1 adásának leállására

A tiszás önkény újabb lépése – írta Orbán Viktor kedd délután Facebook-oldalán, reagálva arra, hogy kedden délután leállt az M1 közvetítése. Az adás helyett jelenleg ez a szöveg olvasható az M1-en, a hirado.hu-n és az M1 Facebook-oldalán is:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Irány a HírTV!

A volt kormányfő a posztjában üzent is követőinek, mégpedig a következőt:

Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!

Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal korábban történelmi napnak nevezte a mait, és azt írta: „Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.”