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Belföld

„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – Orbán reagált az M1 adásának leállására

orbán viktor
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 07. 17:16
orbán viktor
Varga Jennifer / 24.hu
A tiszás önkény újabb lépésének nevezte a csatorna elsötétülését a volt kormányfő.

A tiszás önkény újabb lépése – írta Orbán Viktor kedd délután Facebook-oldalán, reagálva arra, hogy kedden délután leállt az M1 közvetítése. Az adás helyett jelenleg ez a szöveg olvasható az M1-en, a hirado.hu-n és az M1 Facebook-oldalán is:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Irány a HírTV!

A volt kormányfő a posztjában üzent is követőinek, mégpedig a következőt:

Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!

Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal korábban történelmi napnak nevezte a mait, és azt írta: „Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.”

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