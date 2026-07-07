Elkezdődött a társadalmi egyeztetés arról, hogy a Tisza-kormány a vármegyéket és főispánokat újra megyéknek, kormánymegbízottnak nevezné. Magyar Péter kormányfő korábban szimbolikus, de fontos ügynek nevezte ezt, mondván, a modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon.

Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet.

Az Országgyűlése 2022. július 19-én fogadta el az Alaptörvény 11. módosítását, amellyel a Magyarország közigazgatási egységeit alkotó megyéket vármegyékre nevezték át. A vármegyéket vezető kormánymegbízottak 2023. január elsejétől főispánok.

Az Alaptörvény 17. módosításának indoklása szerint a „vármegye” historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvések szimbolikus korlátja. A kormány honlapján azt írják, hogy a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit, egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat.

A változásokról indított, július 11-ig, szombatig tartó társadalmi egyeztetés része a hatásvizsgálati lap, amely szerint az intézkedés nem hoz létre új közfeladatot, a cél „a közigazgatási terminológia közérthetőségének, átláthatóságának és egységességének erősítése, valamint annak biztosítása, hogy a jogszabályokban alkalmazott elnevezések megfeleljenek a korszerű, ügyfélközpontú közigazgatás követelményein”.

A Tisza-kormány számítása szerint a költségvetésnek (az adófizetőknek) a névcsere 577 millió forintos kiadást jelent.

A Népszava emlékeztet rá, hogy a megyék vármegyékre történő átnevezésekor az Országgyűlés fideszes többsége a módosítást azzal indokolta, hogy „a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti”.

Az újabb átnevezés miatt az Alaptörvény újabb módosítása mellett csaknem 180 jogszabályt kell átírni, de pl. közúti jelzőtáblákat, hivatali feliratokat, pecséteket kell ismét lecserélni majd. A Magyar Közútnál a régi megyés táblákat már felhasználták, számításaik szerint csaknem 50 millió forintba kerülne az 589 új megyehatárjelző elkészítése.