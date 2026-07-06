Akár 700 új boltot nyitna a Jellinek-féle Auchan

Teljesen átalakulhat az Auchan profilja Magyarországon, miután a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek-csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100 százalékos tulajdonrészét.

A következő hét évben, azaz 2033-ig ugyanis országszerte 500–700 kis alapterületű, 70–200 négyzetméteres boltot nyitnának a hvg.hu információi szerint. Ezek a kis üzletek vagy az Indotek saját ingatlanaiban vagy bérleményekben lennének. Az Auchan jelenleg 25 bolttal rendelkezik (amelyből 19 hipermarket), vagyis megsokszorozódnak az üzlethelyiségeinek száma.

Az Auchan másik nagy dobása az lehet a hvg.hu szerint, hogy gyökeresen átalakítanák a hagyományos kiskereskedelem szereplőinél veszteséges házhozszállításos üzletágat. az Auchannál az online rendeléseket – amelyek a lánc teljes áruspektrumára kiterjednek – átvételi pontokra fogják kiszállítani, ez utóbbiak pedig az Auchan új kisboltjai lesznek.

Mint ismert, az Indotek két év tárgyalás után 2023-ban vette meg az Auchan 47 százalékos tulajdonrészét, ami beleillett az Orbán-kormány törekvésébe, amely szerint magyar kézbe kell venni a kiskereskedelmet. Akkor Jellinek Tiborcz Istvánnal, Orbán Viktor akkori miniszterelnök vejével együtt mozgott az üzleti életben, így benne volt a pakliban, hogy lényegében Tiborcznak veszi meg a francia hipermarket-láncot. A hvg.hu szerint Jellinek azóta elszakadhatott Tiborcztól és a választások óta újra fektet be Magyarországon is. Az, hogy most megvették az Auchan 100 százalékát, a „megváltozott politikai, gazdasági légkörrel” magyarázzák.

„A korábban elsősorban külföldön terjeszkedő Indotek Group döntése jelzés: befektetőként ismét hosszú távú növekedési lehetőséget lát a magyar piacon” – írta korábban közleményében az Indotek.