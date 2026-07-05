bartók béla úthíd
Belföld

Kiemelték a régi vasúti hidat a Bartók Béla útnál

Bruzák Noémi / MTI
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 15:22
Bruzák Noémi / MTI
A 80 éves hidat egy darabban emelték ki a helyéről.

Kiemelték helyéről a Bartók Béla út feletti 67 méter fesztávolságú, kétvágányú régi vasúti hidat a XI. kerületben. A déli körvasút bővítésének keretében a Bartók Béla út felett a korábbi két vágány helyett a jövőben négy vágány fog átvezetni. Ehhez két, egyenként kétvágányos acél hídszerkezetet építenek, közülük az egyik ideiglenes hídfőn már üzemel. Az eltávolított hídrészt Kelenföld irányába szállították el bontásra.

A XI. kerület tájékoztatása szerint a munkák idején, július 3., péntek 20:00 óra és július 6., hétfő 6:00 óra között teljesen lezárják a Bartók Béla út–Tétényi út–Karolina út csomópontot, a villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között ingáznak, az ő átjutásukat a forgalomkorlátozási rend keretében biztosítják.

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A déli körvasút lényege, hogy Kelenföld és Ferencváros között új vágányok és megállók építésével a vonatok akár tízpercenként indulhassanak. Ez az agglomerációból ingázóknak közvetlen átszállást biztosít az észak-pesti és kelet-magyarországi vonalakhoz, új városi kapcsolatokat teremt, és tehermentesíti a várost.

A projektről – amelynek évek óta az egyik legnagyobb támogatója Vitézy Dávid, aki azóta már közlekedési miniszter – itt írtunk:

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