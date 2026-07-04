Török Gábor: Ha a Fidesz korlátozná, vagy felfüggesztené a parlamenti munkát, azzal véget vethetne Magyar Péter látványos parlamenti szerepléseinek

„Vajon mit léphet a Fidesz?” – tette fel a kérdést Török Gábor közösségi oldalán, miután Magyar Péter benyújtotta a 17. alkotmánymódosítást. Ennek részleteiről itt, míg Gulyás Gergely reakciójáról itt írtunk.

Török Gábor szerint a Fidesz „helyzete finoman fogalmazva is nehéz. Akár azt is mondhatnánk, hogy jelenleg elég reménytelen.”

Hiába igaz az, hogy ezzel az alkotmánymódosítással határátlépésre készül és az 1990 utáni politikai rendszerben nem látott precedenst teremt a Tisza-kétharmad, a Fidesz hitelessége az alkotmányos demokrácia, a fékek és egyensúlyok rendszerének védelmében a szavazók többsége számára erősen kétséges. Így leginkább csak olyan eszközök jöhetnek szóba, amelyeknek a politikai haszna most biztosan csekély lenne, s legfeljebb abban reménykedhet az ellenzéki párt, hogy a politikai helyzet esetleges változásakor majd „beérnek”.

„Mi jöhet szóba?” – kérdezi Török.

Sok minden, ám ezek többsége csak beszéd, retorika, amelyek jelen helyzetben tényleg nem sokat érnek. Talán a legérdekesebb eszköz a parlamenti képviselet korlátozása vagy teljes felfüggesztése lehet. 2006 után a Fidesz-KDNP képviselői – a frakcióvezetőket leszámítva – rendre kivonultak Gyurcsány miniszterelnök felszólalásai alatt, akár újra előveheti ezt az egyszer már használt fegyvert a Fidesz. Sőt, ennél is tovább mehet, a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában. Nyilván rengeteg hátránnyal jár egy ilyen megoldás, és erősen kétséges, hogy a szimbolikus demokráciaféltő üzenet most olyan nagy hatást gyakorolna bel- és külföldön egyaránt. Egy előnye mégis kétségtelenül lenne: ha nincsenek statiszták, a parlamenti színház sem annyira érdekes. Vagy még erősebben: ha nincs bokszzsáknak használható ellenfél, a boksznak sincs értelme. Ha a Fidesz – kihasználva ezt a pillanatot – korlátozná vagy felfüggesztené a parlamenti munkát, azzal elég gyorsan véget vethetne Magyar Péter látványos parlamenti szerepléseinek – vagy legalább azok magas tematizációs és performatív erejének. Ettől még a parlamenti kétharmad düböröghetne tovább, de egy fontos eszköz, egy rendszeresen használt kommunikációs fegyver ereje korlátozottabbá válna. Persze ezzel a Fidesz-KDNP is elesne attól, hogy esélye legyen a parlamentben vitákat nyerni – de ez mostanában amúgy sem igazán opció számukra. Igaz, 2010 előtt sem a parlamentben nyertek, ahogy Magyar Péter sem ott győzte le a 16 évig regnáló Orbán Viktort 2024 után.