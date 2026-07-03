Rogán az Origóra 550, a Magyar Nemzetre 360 milliónyi állami hirdetési pénzt szórt fél év alatt

Legalább bruttó 9 milliárd forint közpénzt költött kormányzati hirdetésekre online és nyomtatott fideszes médiafelületeken 2025 áprilisa és decembere között a Miniszterelnöki Kabinetiroda – írja a Transparency International közérdekű adatigénylése alapján a 444.

Rogán Antal választás után megszüntetett minisztériuma Balásy Gyula New Land Media és Lounge Design nevezetű cégein keresztül intézte a reklámfelületek vásárlását. Az exkormánypárti médiához hasonlóan azóta szintén létszámleépítéssel szembesülő Balásy-cégek 15 százalékos ügynökségi felárral dolgoztak, a következő összegek ezt is tartalmazzák.

Az említett időszakban az állami hirdetésekből messze az Origo jutott a legtöbb pénzhez, 557, 1 millió forinthoz, a második mandiner.hu 390,4 milliót rakhatott el, míg a sorban következő borsonline.hu 245,7 milliót, a pestisracok.hu pedig 198,8 milliót kaszált. Rogánék a Magyar Nemzet nyomtatott kiadását 183,7 millió forintos, míg az online verzióját 179 milliós költésre tartották érdemesnek. A Budapest utcáin ingyenesen szórt Metropol online és nyomtatott kiadása összesen 326,7 millió forintnyi kormányzati hirdetést zsebelt be.

A TI által megszerzett dokumentumok szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a social médiában 246 milliót fizetett a kormányzati propaganda terjesztéséért.

A 24.hu a vezető fideszes portálok látogatottságát még az összeomlásukat megelőzően, a választás előtti és az azt követő egy hónapban is összesítette. Ezek közül lapunkkal, illetve a Telexszel egyedül az Index tudta tartani a lépést a hírverseny élmezőnyben, továbbá az Origónak és a blikk.hu-nak volt még 400 ezer feletti napi egyedi elérése. A többi, piaci logika szerint nehezen értelmezhető működésű felületnek töredéknyi vagy egyenesen elenyésző látogatottsága volt.

Nem sokkal ezután elsőként számoltunk be arról, hogy egy napon omlott össze az Origo, a Magyar Nemzet és a Mandiner elérése. Azóta tömegesen rúgják ki a dolgozókat a fideszes médiában: például a Pesti Srácok összes munkavállalójának búcsút mondtak, a Magyar Nemzet és az Origo szerkesztőségeinek a felét-felét bocsátották el, és több lap nyomtatásának is véget vetnek.