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Leépítés a Magyar Nemzetnél: megfelezik a szerkesztőséget, augusztustól hetilappá alakul az újság

Farkas Norbert / 24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 17. 09:23
Farkas Norbert / 24.hu

Kedden folytatódtak a tömeges leépítések a fideszes médiabirodalomban: a 24.hu információi szerint a Magyar Nemzet című napilap munkatársainak körülbelül felével közölték, hogy elbocsátják őket, illetve akadnak olyanok is, akiket átvezényelnek a szintén a Mediaworks kiadóvállalathoz tartozó Origóhoz.

Értesüléseink szerint kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat:

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