Leépítés a Magyar Nemzetnél: megfelezik a szerkesztőséget, augusztustól hetilappá alakul az újság

Kedden folytatódtak a tömeges leépítések a fideszes médiabirodalomban: a 24.hu információi szerint a Magyar Nemzet című napilap munkatársainak körülbelül felével közölték, hogy elbocsátják őket, illetve akadnak olyanok is, akiket átvezényelnek a szintén a Mediaworks kiadóvállalathoz tartozó Origóhoz.

Értesüléseink szerint kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat: