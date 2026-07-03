Magyar Péter: Áder János egy igazi közpénzhorgász, ennek vége

Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége – írta Magyar Péter a Facebookon, annak kapcsán, hogy a volt államfő ultimátumot adott neki. Áder szerint ugyanis a miniszterelnök törvénysértéssel vádolta, és felszólította, hogy jövő hétfőig bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Pétert a kormányülést követő csütörtöki sajtótájékoztatón arról kérdezték: mit szól ahhoz, hogy Áder alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás körüli helyzetet, vagyis, hogy a Tisza alkotmánymódosítással távolíttatná el hivatalából az államfőt. Magyar azt mondta, hogy érti a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú-alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is.

Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is

– mondta. Hozzátette: a Kék Bolygó Alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt. A kormányfő megjegyezte: szerinte Áder János szavai nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.

A fideszes politikus egyébként nagyon szeret horgászni is, Magyar Péter erre is utalhatott, amikor közpénzhorgásznak nevezte.