horgászkék bolygó alapítványközpénzmagyar péter
Belföld

Magyar Péter: Áder János egy igazi közpénzhorgász, ennek vége

Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényén 2025. december 20-án.
Mohos Márton / 24.hu
Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényén 2025. december 20-án.
admin Török László
2026. 07. 03. 08:33
Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényén 2025. december 20-án.
Mohos Márton / 24.hu
Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényén 2025. december 20-án.

Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége – írta Magyar Péter a Facebookon, annak kapcsán, hogy a volt államfő ultimátumot adott neki. Áder szerint ugyanis a miniszterelnök törvénysértéssel vádolta, és felszólította, hogy jövő hétfőig bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Pétert a kormányülést követő csütörtöki sajtótájékoztatón arról kérdezték: mit szól ahhoz, hogy Áder alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás körüli helyzetet, vagyis, hogy a Tisza alkotmánymódosítással távolíttatná el hivatalából az államfőt. Magyar azt mondta, hogy érti a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú-alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is.

Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is

– mondta. Hozzátette: a Kék Bolygó Alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt. A kormányfő megjegyezte: szerinte Áder János szavai nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.

A fideszes politikus egyébként nagyon szeret horgászni is, Magyar Péter erre is utalhatott, amikor közpénzhorgásznak nevezte.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ki az, akinek ráfér a képére, hogy 180 millió forintos táskával flangáljon? – a Tisza Párt egyik legnagyobb támogatója szerint a Fidesz elszórta a vállalkozások fejlesztési forrásait
HVG: a Legfőbb Ügyészség továbbra is alkalmaz Fidesz-közeli kommunikációs cégeket
„Rendkívül sajnálom, hogy így ért véget Luka utolsó vb-je” – a horvát kapitány nehezen találta a szavakat a portugálok elleni kiesés után
Kapitány István: Egyelőre nem igazolható kapcsolat a hőség és a két postai dolgozó halála között
Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik