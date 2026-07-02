Lecsapott a rendőrség a tatai bűnbandára, a szálak a drogpiac legsötétebb bugyraiba vezettek

Összehangolt hajszában számolták fel azt a bűnbandát, amely egy ideje tiltott szerekkel mérgezte Tata és környéke lakosságát, írja a police.hu. A közlemény szerint

június 30-án a tatai nyomozók a megyei társszervekkel karöltve egy precízen megtervezett műveletben csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára.

Mint írták: a rendőrség hónapokon át tartó, aprólékos felderítőmunkával térképezte fel a bűnözői csoportot. A szálak a drogpiac legsötétebb bugyraiba vezettek: K. Zsolt nemcsak gátlástalanul terítette a kristályt, de még a 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra.

Higítás gyúróporral

Ráadásul a gyanúsítottak veszélyes „gyúróporral” hígították a kristályt, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. A hálózat fenntartásához a bűnözők orgazdaként tevékenykedtek.

A kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és hangfalakat is elfogadtak, ezzel közvetlenül gerjesztve a környékbeli vagyon elleni bűncselekményeket.

Azonosított fogyasztói kör

A megyei rendőrkapitányságok összefogásának köszönhetően a nyomozók nemcsak a dílereket, hanem a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is azonosították. K. Zsoltot kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntette miatt azonnal őrizetbe vették, társai szintén gyanúsítottként felelnek tetteikért.

A mérgező anyagok lefoglalásával és a bűnözők rács mögé juttatásával a tatai polgárok megkönnyebbülhetnek, növekedhet a biztonságérzetük.