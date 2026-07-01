Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruff Bálint

Július 6–7-re, vagyis jövő hét hétfő-keddre rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. A házelnöknek címzett indítvány szerint hétfőn és kedden összesen hét javaslatot tárgyal az Országgyűlés: terítékre kerül

a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló javaslat,

a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezése,

valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag.

„A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is” – írta a miniszter az indoklásban, akinek azért kell rendkívüli ülést kezdeményeznie, mert az országgyűlés tavaszi ülésszaka június közepén véget ért, a rendes ügymenet szerint csak szeptemberben folytatnák a munkát.

A parlament e hét hétfőn és kedden is ülésezett, többek között a képviselők a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántását is megszavazták.