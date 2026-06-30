A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására

Ugyanakkora a termésátlag, mint 1990-ben

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 09:52
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Magyar hevesen kritizálta a Fidesz-kormányokat amiatt, hogy nem sikerült olyan mezőgazdasági gyakorlatokat bevezetni, amelyek a termésátlagok növelését segítették volna elő. Jó példaként hozta Lengyelországot, ahol az elmúlt 35 évben 10–15-szörösére sikerült növelni a termésátlagot, míg Magyarországon semmi változás nem történt.

Az önök bűne, hogy itt voltak 16 évig, hogy soha nem látott mennyiségű uniós pénz érkezett Magyarországra […], de ezeket ellopták. Ez a maguk szégyene, kedves Rétvári Bence, kedves Gulyás Gergely.

Hozzátette, hogy minden segítséget elfogadnak az új átfogó vízstratégia összeállítására, és arra kérte a parlamentet, hogy minél előbb fogadjon el egy új klímatörvényt.

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