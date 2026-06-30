Ugyanakkora a termésátlag, mint 1990-ben

Magyar hevesen kritizálta a Fidesz-kormányokat amiatt, hogy nem sikerült olyan mezőgazdasági gyakorlatokat bevezetni, amelyek a termésátlagok növelését segítették volna elő. Jó példaként hozta Lengyelországot, ahol az elmúlt 35 évben 10–15-szörösére sikerült növelni a termésátlagot, míg Magyarországon semmi változás nem történt.

Az önök bűne, hogy itt voltak 16 évig, hogy soha nem látott mennyiségű uniós pénz érkezett Magyarországra […], de ezeket ellopták. Ez a maguk szégyene, kedves Rétvári Bence, kedves Gulyás Gergely.

Hozzátette, hogy minden segítséget elfogadnak az új átfogó vízstratégia összeállítására, és arra kérte a parlamentet, hogy minél előbb fogadjon el egy új klímatörvényt.