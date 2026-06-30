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Belföld

Három főt hallgattak ki gyanúsítottként a nagykőrösi fideszes polgármester luxusautója ügyében

Körtvélyesi Attila polgármester beszédet mond a nagykőrösi vasútállomás P+R parkolójának átadásán 2025. november 10-én.
Hegedüs Róbert / MTI
Körtvélyesi Attila polgármester beszédet mond a nagykőrösi vasútállomás P+R parkolójának átadásán 2025. november 10-én.
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 30. 16:19
Körtvélyesi Attila polgármester beszédet mond a nagykőrösi vasútállomás P+R parkolójának átadásán 2025. november 10-én.
Hegedüs Róbert / MTI
Körtvélyesi Attila polgármester beszédet mond a nagykőrösi vasútállomás P+R parkolójának átadásán 2025. november 10-én.

Több embert is gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség az olcsón eladott nagykőrösi hivatali autó ügyében – értesült a 24.hu. Megtudtuk azt is, hogy a terheltek között van-e a volt, vagy a jelenlegi fideszes polgármester. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nagykőrös fideszes vezetése bruttó 18 millióért vett hivatali Skodát, miután 980 ezerért eladták az előző, szintén fideszes polgármester ugyanilyen szolgálati autóját, amelyet sajtóhírek szerint a korábbi városvezető használ.

Megkerestük a Pest Vármegyei Főügyészséget, hogy megtudjuk, mit állapítottak meg a vizsgálatok, emellett arra is rákérdeztünk, hogy hány főt hallgattak ki gyanúsítottként, és mivel gyanúsítják a terhelteket, illetve történt-e vádemelés az ügyben.

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