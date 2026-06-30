Karácsony: Van, aki a medencéjét tölti fel közpénzből támogatott ivóvízzel, másnak meg egy csepp sem jut

Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az aszály és a vízhiány ismét ráirányítja a figyelmet a vízgazdálkodás problémáira. A főpolgármester szerint a rossz állapotú vízhálózatok miatt évente több millió köbméter víz vész kárba, amit a Fidesz rezsipolitikájának következményeként értékel. Közölte, hogy Budapest vízellátása jelenleg stabil, a főváros pedig a vízhiánnyal küzdő környező települések ellátását is segíti.

Úgy véli, hogy a fővárosnak lehetőséget kellene kapnia a vízdíjak meghatározására, mert a 13 éve változatlan díjakból nem finanszírozható a hálózat felújítása. Megismételte egy korábbi nyilatkozatát, miszerint igazságosabb rendszerként ingyenes alapmennyiséget és a nagy fogyasztók (például medencetulajdonosok) többletterhelését javasolja.

Budapest szerencséje, hogy nagyobb lakosságszámra méretezték a rendszert

Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész szintén a vízhiánnyal kapcsolatban fogalmazott meg kritikákat. Szerinte a hőségben egyre jobban látszanak az agglomerációs terjeszkedés korlátai: miközben Budapest népessége csökken, a környező települések növekedése egyre nagyobb nyomást helyez a vízellátó rendszerekre.

Megerősítette, hogy Budapest vízellátása továbbra is stabil, részben azért, mert a rendszert korábban jóval nagyobb lakosságszámra méretezték, ugyanakkor

a rezsicsökkentés miatt a hálózat állapota romlik, és a klímaváltozásból fakadó szélsőségek hosszabb távon a fővárost sem kímélik majd.

Bardóczi szerint az agglomerációban egyre gyakrabban merülhet fel a vízkorlátozás veszélye, miközben a Duna felmelegedése az energiatermelésben is egyre nagyobb kihívást jelent.

Magyar Péter miniszterelnök kedden bejelentette, hogy átfogó víziközmű-programot indít a kormány, ennek részleteiről hamarosan döntenek.