Vészesen melegszik a Balaton: Csaknem 33 Celsius-fokos vízfelszínt is mértek

Ebben a hőségben rendkívül felmelegedett a Balaton vize: hétfőn Keszthelynél 32,9 Celsius-fokot mértek a felső vízrétegben, ugyanakkor fokozott algásodás egyelőre nem tapasztalható.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a felmelegedett vízréteg észrevehetően mélyebbre terjed a vízoszlopban, mint a múlt héten. Június 29-én 12:00 és 18:00 óra között a felszíni vízréteg átlagos hőmérséklete Keszthelynél 32,3 °C, Szigligetnél 32,1 °C, Balatonszemesnél 31,8 °C, Siófoknál pedig 31,7 °C volt. A nap folyamán mért pillanatnyi legmagasabb értékek Keszthelynél 32,9 °C-ot (16:36), Szigligetnél 32,6 °C-ot (15:17), Balatonszemesnél 32,4 °C-ot (16:27), Siófoknál pedig 32,1 °C-ot (11:58) értek el. Ezek az értékek a vízoszlop felső 5 centiméteres rétegére vonatkoznak.

A kutatók hozzátették, hogy a Balaton déli és északi partján, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ennél akár jóval magasabb is lehet.

A Balatonban egyelőre nem tapasztalható fokozott algásodás. Ugyanakkor a vízoszlopot és az üledéket is érintő, szokatlanul magas vízhőmérséklet, valamint a kialakuló hőrétegződés a nyár hátralévő részében jelentősen befolyásolhatja a tó vízminőségét és ökológiai működését.

Hétfőn volt a nyár egyik legmelegebb napja

Június 27-étől július elsejéig harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország teljes területén. A hőséget úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett, és meleg levegőt szív el a Szaharából. A tudósok szerint ezt a jelenséget egyértelműen a klímaváltozás okozta. Az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok – a szén, a kőolaj és a földgáz – égetése a felelős.

A hét második felében enyhül majd az idő, hazánk felé hidegfront érkezik, ami átlagos nyári időt hoz, de a felüdülés nem tart sokáig: a következő egy-másfél hónapban rendre visszatér a mostani brutális meleget okozó hőkupola.