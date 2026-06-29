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A következő élő közvetítés része Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől a parlamentben: a fideszesek megtapsolták, a miniszterelnök megjegyzést tett neki a távollétében

Varga Mihály a parlamentben van

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 17:18
Mohos Márton / 24.hu

Novák Előt azonnali kérdést tett fel az MNB elnökének, arról, hogy hazahozzák-e a Londonban tárolt aranytartalékot. Varga elmondta, hogy nem, kockázatmegosztás van, egy része Magyarországon van, egy része Londonban, ahogy más országoknak is.

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