Novák Előt azonnali kérdést tett fel az MNB elnökének, arról, hogy hazahozzák-e a Londonban tárolt aranytartalékot. Varga elmondta, hogy nem, kockázatmegosztás van, egy része Magyarországon van, egy része Londonban, ahogy más országoknak is.
A következő élő közvetítés része Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől a parlamentben: a fideszesek megtapsolták, a miniszterelnök megjegyzést tett neki a távollétében
Varga Mihály a parlamentben van
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
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