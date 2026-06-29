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Orbán Anita: 2026–27 folyamán kapják vissza jogaikat a magyarok Ukrajnában

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 16:09
Mohos Márton / 24.hu

A KDNP-s Nacsa Lőrinc arról kérdezi Orbán Anita külügyminisztert, mikor várható a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállítása, amit Ukrajna vállalt.

Orbán elnézést kért azért, hogy be van rekedve, majd elmondta, hogy bevonták a tárgyalásokba az érintetteket, a kárpátaljai kisebbség képviselőit is. 2026 és 2027 folyamán folyamatosan sor fog szerinte kerülni arra, hogy a megállapodásban foglaltakat jogszabályként elfogadja az ukrán parlament. Az ukrán kisebbség innentől használhatja majd a magyar nemzeti jelképeket, az adminisztrációt pedig magyar nyelven biztosíthatják. Érettségizhetnek is magyarul, a nemzetiségi iskolákat pedig kisebb létszám esetén is használni fogják. A magyar nyelvet szabadon lehet használni az egészségügyben és konferenciákon is. A magyar kisebbséghez tartozóknak joga lesz ápolnia a kulturális hagyományaikat.

Orbán Anita kifejtette, hogy ha ezeket az ukránok nem teljesítik, automatikusan leállnak Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai.

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