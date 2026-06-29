Magyar Péter nekiment Forsthoffer Ágnesnek, amiért elvette tőle a szót

Magyar Péter közölte, hogy sajnálja, hogy már nem Forsthoffer Ágnes vezeti az ülést, mert azt üzeni neki, hogy a kormánytagoktól nem vonhatják meg a szót csak azért, mert nem a megfelelő témában válaszol, ezt csak az interpellálótól lehet megvonni. Arra kéri az üléseket levezetőket, hogy ne vonják meg legközelebb a szót.