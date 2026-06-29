Magyar Péter közölte, hogy sajnálja, hogy már nem Forsthoffer Ágnes vezeti az ülést, mert azt üzeni neki, hogy a kormánytagoktól nem vonhatják meg a szót csak azért, mert nem a megfelelő témában válaszol, ezt csak az interpellálótól lehet megvonni. Arra kéri az üléseket levezetőket, hogy ne vonják meg legközelebb a szót.
A következő élő közvetítés része Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől a parlamentben: a fideszesek megtapsolták, a miniszterelnök megjegyzést tett neki a távollétében
Magyar Péter nekiment Forsthoffer Ágnesnek, amiért elvette tőle a szót
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
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