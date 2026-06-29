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Lejár a határidő az Alaptörvény-ellenes klímatörvény módosítására

Farkas Norbert / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 29. 11:09
Farkas Norbert / 24.hu
Az Alkotmánybíróság egy éve mondta ki a mulasztást.

Az Alkotmánybíróság (AB) egy éve semmisítette meg a 2020-ban elfogadott klímatörvény egyik bekezdését, mondván, az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és megelőzés elveit. A testület megállapította, hogy a jogalkotó elmulasztotta Magyarország és a Kárpát-medence sajátosságai alapján átfogóan szabályozni az üvegházhatású gázok csökkentésének eszközeit.

A jogszabály úgy tartalmazott ugyanis konkrét vállalásokat, hogy azok nem igazodtak az éghajlatváltozás egyre súlyosabb változásaihoz, a nemzetközi közösség és az Európai Unió klímavédelmi célkitűzéseihez. Az AB tavaly kimondta a mulasztásban megnyilvánuló Alaptörvény-ellenességet is,

felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2026. június 30-ig tegyen eleget.

A határidő kedden lejár, addig kellene pótolni a hiányosságot. Az Alkotmánybíróság határozata szerint ugyanis

a jogalkotó a klíma védelmében olyan kötelezettségvállalásra köteles, mely a nemzedékek közötti igazságosság elvének megfelelően egyaránt és azonos súllyal figyelembe veszi a jelen és a jövő nemzedékek érdekeit,

ahogy egyébként ez az Alaptörvényből is következik.

Az Alkotmánybíróság döntésére akkor reagált a Magyar Tudományos Akadémia, civil és szakmai szervezetek pedig elkezdtek dolgozni egy új törvényen. Az új jogszabályt sürgető Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke, Éger Ákos a 24.hu-nak azt mondta: az Alkotmánybíróság nagyon komoly kockázatokat állapított meg,

gyakorlatilag az életfeltételeink kerülnek veszélybe

az éghajlatváltozás következményei miatt. Korábban Sulyok Katalin környezetjogász az InfoRádióban szintén egyértelművé tette: az Alkotmánybíróság ajánlásainak csak egy jóval szigorúbb klímatörvény felel meg.

Azt egyelőre nem lehet tudni, mit lép az ügyben Magyar Péter kormánya, de bizakodásra adhat okot, hogy a kormányváltás után újra önálló tárca felel a környezet- és természetvédelemért, Gajdos László néhány részterületen már lépett is, lapunknak pedig általánosságban azt mondta: az élő környezetért felelős miniszterként a Tisza-kormány lelkiismerete akar lenni.

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