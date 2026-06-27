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Tudomány

Új helyettes államtitkárt nevezett ki Kapitány István minisztériuma

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Stéger Dávid
2026. 06. 27. 11:43
Adrián Zoltán / 24.hu

Helyettes államtitkárnak tették meg Bart István klímapolitikai szakértőt, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium munkatársaként a villamosításért és a dekarbonizációért fog felelni.

A miniszterelnök éppen most – az év első hőhullámának kellős közepén – nevezett ki. (…) A feladatom pontosan az lesz, hogy az ilyen hőhullámok további erősödését megelőzzem, illetve elősegítsem az ország energiafüggetlenségét, mindezt úgy, hogy az energia megfizethető maradjon. Nem lesz könnyű, de minden képességemet és tudományomat bele fogom adni

– írta a szakértő Facebook-oldalán.

Bart István húsz éve foglalkozik az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági hatásaival és a klímakatasztrófa mérsékléséhez szükséges szakpolitikai megoldásokkal. Végzettsége szerint jogász és várostervező, de volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó is. Felkérése előtt az Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársaként, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatójaként, az Energiaklub elnökségi tagjaként és az Egyensúly Intézet szakértőjeként tevékenykedett.

A szakértővel lapunk korábban interjút készített, amely ide kattintva olvasható.

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