A fideszes Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt kért szót, mert szerinte Magyar Péter nőként és anyaként alázta meg őt. Ezért a Tisza női képviselőit kérdezte, hogy meddig tűrik ezt. Azt szerinte eddig is tudták, hogy Magyar Péter ilyen, de most csak őt támadja így, később szerinte a tiszásokat fogja.
A következő élő közvetítés része Elszabadulóban az indulatok a parlamentben, Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől, a fideszesek megtapsolták
Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt szólal fel
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
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