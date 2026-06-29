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Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt szólal fel

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 16:55
Mohos Márton / 24.hu

A fideszes Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt kért szót, mert szerinte Magyar Péter nőként és anyaként alázta meg őt. Ezért a Tisza női képviselőit kérdezte, hogy meddig tűrik ezt. Azt szerinte eddig is tudták, hogy Magyar Péter ilyen, de most csak őt támadja így, később szerinte a tiszásokat fogja.

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Elszabadulóban az indulatok a parlamentben, Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől, a fideszesek megtapsolták
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