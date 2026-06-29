Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt szólal fel

A fideszes Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt kért szót, mert szerinte Magyar Péter nőként és anyaként alázta meg őt. Ezért a Tisza női képviselőit kérdezte, hogy meddig tűrik ezt. Azt szerinte eddig is tudták, hogy Magyar Péter ilyen, de most csak őt támadja így, később szerinte a tiszásokat fogja.