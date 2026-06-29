A házelnök elvette a szót Magyar Pétertől

Novák Előd a Fidesz-kormány alatti veszélyhelyzeti rendeletekről kérdez, azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány még nem vizsgálta ki a korrupciót segítő veszélyhelyzeti rendeleteket. Mondott példákat is, szerinte melyek voltak ezek: például a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatos vagy a közterületi reklámokkal kapcsolatos rendelet.

Magyar Péter válaszolt, azt mondta, hogy a Tiszánál többet szerinte senki nem tesz az akkumulátorgyárak környezetbaráttá tételéért. Szerinte külön vicces a Tisztítótűz hadművelet után a korrupcióellenes lépéseket számonkérni a Tiszán.

Végül kisebb összetűzés lett Magyar Péter és az ülést vezető Forsthoffer Ágnes között, mert utóbbi elvette a szót a miniszterelnöktől, aki elkezdett másról beszélni, mint amiről az interpelláció szólt. Hegedűs Barbarának mondta volna el még egyszer, hogy szégyellje magát egy korábbi kérdése miatt.