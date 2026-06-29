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A következő élő közvetítés része Elszabadulóban az indulatok a parlamentben, Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől, a fideszesek megtapsolták

A házelnök elvette a szót Magyar Pétertől

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 16:16
Mohos Márton / 24.hu

Novák Előd a Fidesz-kormány alatti veszélyhelyzeti rendeletekről kérdez, azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány még nem vizsgálta ki a korrupciót segítő veszélyhelyzeti rendeleteket. Mondott példákat is, szerinte melyek voltak ezek: például a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatos vagy a közterületi reklámokkal kapcsolatos rendelet.

Magyar Péter válaszolt, azt mondta, hogy a Tiszánál többet szerinte senki nem tesz az akkumulátorgyárak környezetbaráttá tételéért. Szerinte külön vicces a Tisztítótűz hadművelet után a korrupcióellenes lépéseket számonkérni a Tiszán.

Végül kisebb összetűzés lett Magyar Péter és az ülést vezető Forsthoffer Ágnes között, mert utóbbi elvette a szót a miniszterelnöktől, aki elkezdett másról beszélni, mint amiről az interpelláció szólt. Hegedűs Barbarának mondta volna el még egyszer, hogy szégyellje magát egy korábbi kérdése miatt.

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Elszabadulóban az indulatok a parlamentben, Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől, a fideszesek megtapsolták
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