Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje: Agárdon 47 centit mértek

Sosem volt még ilyen sekély a Velencei-tó: az egyébként 130 centiméteres optimális vizálláshoz képest

Agárdon ma 47 centiméteres vízszintet mértek, amely történelmi mélypontnak számít

– derült ki az RTL Híradóból.

A víz hőmérséklete szintén nem optimális: több mint harminc fokos. A riportban megszólaltatott strandolók szerint ez bőven érződik is, ha az ember belemegy a vízbe: nagyon meleg, szinte éget. A magas hőmérséklet ráadásul a vízminőségre is negatív hatással van, növeli az algásodás kockázatát is. A vendéglátósok is megsínylik a tikkasztó hőséget: az egyik vendéglátóipari egység vezetője szerint a kánikulában alig jönnek vendégek, még télen is többen voltak a mostani állapotoknál.

Nem ez volt a hőséghez köthető egyetlen rekord ma: Budakalászon 40,7 fokot mértek, ezzel megdőlt a napi és a havi melegrekord is Magyarországon. A hőség kedden tetőzik, a hidegfront csütörtökön érkezik, Magyar Péter a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől.

Arról már korábban írtunk, hogy a rekordalacsony vízállás miatt intézkedési tervet dolgoztak ki a szakemberek a Velencei-tó halállományának megóvására.