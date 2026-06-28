Rétvári Bence szerint alibi volt a kihelyezett kormányülés a Pride miatt

Magyar Péter a pilisszentkereszti kihelyezett kormányülésről posztolt fotót. Ezt osztotta újra Rétvári Bence Facebookon, amihez azt írta:

Bár Magyar Péter azt mondogatja a parlamentben, hogy a Pride – és az egész gender kérdés – sokadrangú téma és nem érdekel senkit, mégis annyira megijedt a Pride-tól, hogy az egész kormányt három napra elvitte vidékre. Személyes felügyelet alatt tartott mindenkit. Így nem merült fel a kérdés, hogy ki megy a kormánytagok közül a Pride-ra és ki nem, mert mindenkinek volt »alibije«. Nem kellett megindokolni a sajtóban senkinek se a részvételt vagy a távolmaradást. Így a vezető Tiszás politikusokat ettől a témától fizikailag is távol tartotta.

Szerinte ez az általános taktika a Tiszában: „semmilyen érték kérdésről nem mondani semmit. Bármilyen érték kérdés ugyanis élesen megosztaná a Tisza-tábort. Nincs közös értékrend. Csak a Fidesz-gyűlölet a közös bennük, ezért csak azzal foglalkozik a Tisza. Azon kívül pedig marad a világnézeti üresség”.

A most szombaton megrendezett Pride-ról több anyagban is foglalkoztunk: