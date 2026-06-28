Végignézhette az egyik gyermek édesapja a bükkábrányi halálos autóbalesetet

Újabb részletek derültek ki a szombat este Bükkábránynál történt tragikus autóbaleset körülményeiről.

Az RTL Híradónak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei RFK sajtóreferense megerősítette, hogy öt halálos áldozata van a balesetnek.

Két hatéves kisfiú a helyszínen halt meg, egy ötéves kislány a kórházban szombat este halt bele a sérüléseibe. Szintén meghalt a balesetet okozó 19 éves sofőr és 19 éves barátnője.

A gyerekekkel utazó egyik nő a miskolci kórházba került gerincsérüléssel, a másik nő a debreceni klinikára életveszélyes állapotban, az ő állapotáról a család kérésére nem adtak tájékoztatást.

A baleset idején a két nő hazafelé tartott a három gyerekkel. A sajtóértesülések szerint az egyik kocsi átsodródott a szemközti sávba, a kanyarban előzhetett, ám ezt az információt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg. A helyszínre Mezőkövesdről vonultak ki két járművel a hivatásos tűzoltók, és három mentőhelikopter is érkezett a balesethez.

Az egyik hatéves kisfiú és az ötéves kislány testvérek voltak, az ő édesanyjuk az életveszélyes sérült. A másik hatéves kisfiú nem édesanyjával, hanem édesapja új párjával ült a kocsiban. A csatorna úgy tudja, hogy a balesetet szenvedő autó mögött egy másik kocsiban ott ült ennek a kisfiúnak az édesapja, aki követte őket autóval, a szeme láttára történt a tragédia. A férfi sokkos állapotban volt, őt is kórházba szállították.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fotókat is megosztott a balesetről és a helyszínelésről: