A rendőrség szombaton késő este azt közölte, hogy öten haltak meg Bükkábránynál, a 3-as számú főúton, ahol két autó ütközött össze. Korábban a távirati iroda két gyermek és két felnőtt haláláról, illetve arról számolt be, hogy egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte: több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint a két autó ütközött frontálisan Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók. A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 3-as főutat Bükkábránynál.

A boon.hu helyi hírportál szerint az egyik járműben öten utaztak, három gyermek és két felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseikbe, a felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. A másik járműben uazó két felnőtt sem élte túl a balesetet. A portál szerint a harmadik gyermek a kórházba szállítás után hunyt el.