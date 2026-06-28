balesetbükkábrány3-as főúthalálos baleset
Belföld

Öten haltak meg Bükkábránynál

admin Farkas György
2026. 06. 28. 05:31
A tragédiában gyermekek is életüket vesztették.

A rendőrség szombaton késő este azt közölte, hogy öten haltak meg Bükkábránynál, a 3-as számú főúton, ahol két autó ütközött össze. Korábban a távirati iroda két gyermek és két felnőtt haláláról, illetve arról számolt be, hogy egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte: több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint a két autó ütközött frontálisan Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók. A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 3-as főutat Bükkábránynál.

A boon.hu helyi hírportál szerint az egyik járműben öten utaztak, három gyermek és két felnőtt. Két gyermek életét nem tudták megmenteni, a helyszínen belehaltak sérüléseikbe, a felnőtteket életveszélyes állapotban szállították kórházba. A másik járműben uazó két felnőtt sem élte túl a balesetet. A portál szerint a harmadik gyermek a kórházba szállítás után hunyt el.

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