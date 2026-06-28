balatonvonatmávvasút
Belföld

Elzárja a pályát egy meghibásodott InterCity, ezért késnek a vonatok az észak-balatoni vonalon

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Illusztráció
admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 14:35
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Illusztráció
Ha a hőség nem lenne elég, még ez is.

Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon, tette közzé Facebook-oldalán a MÁV vasárnap délután.

Mint írják, a Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity Balatonfüred után meghibásodott, és most elzárja a pályát. A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, ez pedig várhatóan jelentős késést fog eredményezni.

Mindemellett közölték, hogy

  • a Déli pályaudvarról 11:30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók sebesvonat Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre;
  • illetve a Balatonfüredről 14:23-kor a Déli pályaudvarra induló Vízipók sebesvonat helyett Alsóörsig pótlóbusz közlekedik.

A napfolyamán a Balaton déli vonalán is volt már fennakadás, akkor egy pályára dőlt fa miatt, de azt a fennakadást a MÁV szakemberei már orvosolták, így újraindulhatott a forgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.

Kapcsolódó
Eltávolították a vezetékre dőlt fát, újraindul a balatoni vonatforgalom
A fennakadás idején pótlóbuszok jártak.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába
Márki-Zay Péter: A demokrácia lényege nem az, hogy az állam előre eldönti, kik közül választhatnak az emberek
„Ha egyetlen emberért kell menni, akkor egyetlen emberért megyünk” – így vált a könyvtárbusz szociális hálóvá a baranyai aprófalvakban
Messi csereként beállva, Kane és Modric kezdőként írt történelmet – ez történt a vb 17. játéknapján
Kömlődi Ferenc: Sokan önként mondanak le a szabadságról a kényelemért és a hamis biztonságért cserébe
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik