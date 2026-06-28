Elzárja a pályát egy meghibásodott InterCity, ezért késnek a vonatok az észak-balatoni vonalon

Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon, tette közzé Facebook-oldalán a MÁV vasárnap délután.

Mint írják, a Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity Balatonfüred után meghibásodott, és most elzárja a pályát. A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, ez pedig várhatóan jelentős késést fog eredményezni.

Mindemellett közölték, hogy

a Déli pályaudvarról 11:30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók sebesvonat Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre;

illetve a Balatonfüredről 14:23-kor a Déli pályaudvarra induló Vízipók sebesvonat helyett Alsóörsig pótlóbusz közlekedik.

A napfolyamán a Balaton déli vonalán is volt már fennakadás, akkor egy pályára dőlt fa miatt, de azt a fennakadást a MÁV szakemberei már orvosolták, így újraindulhatott a forgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.