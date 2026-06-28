Pótlobuszozás, nagy késések – sok kellemetlenség vár azokra, akik vasárnap a Balatonnál vonatoznának

Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre, az éjszakai információk szerint a helyreállítás délelőtt 10-12 óráig eltart
– írja a Mávinform, hozzátéve, hogy a helyreállításig a dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.
Ami változik:
- A Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között mentesítő vonatok közlekednek a Tópart expresszek menetrendi idejében (ezek a vonatok a vonatinformációs rendszereken nem követhetők).
- A Balaton IC-k helyett Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek.
- A Déli-parti InterRégiók helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
- A Fenyves expresszek helyett Fonyód és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.