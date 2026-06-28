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Belföld

Pótlobuszozás, nagy késések – sok kellemetlenség vár azokra, akik vasárnap a Balatonnál vonatoznának

24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 06. 28. 08:11
24.hu
Fa dőlt egy felsővezetékre, a javítás délig is eltarthat.

Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre, az éjszakai információk szerint a helyreállítás délelőtt 10-12 óráig eltart

– írja a Mávinform, hozzátéve, hogy a helyreállításig a dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.

Ami változik:

  • A Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között mentesítő vonatok közlekednek a Tópart expresszek menetrendi idejében (ezek a vonatok a vonatinformációs rendszereken nem követhetők).
  • A Balaton IC-k helyett Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek.
  • A Déli-parti InterRégiók helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.​
  • A Fenyves expresszek helyett Fonyód és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
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