Pótlobuszozás, nagy késések – sok kellemetlenség vár azokra, akik vasárnap a Balatonnál vonatoznának

Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre, az éjszakai információk szerint a helyreállítás délelőtt 10-12 óráig eltart

– írja a Mávinform, hozzátéve, hogy a helyreállításig a dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.

Ami változik: