Hűtési díjat számoltak fel az üdítők után, erre jött a konkurencia, és bevezették a hűtési kedvezményt

Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt – írtuk június 23-án. Egy kézzel írt narancssárga cetli arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy fél literig 20, az 1 literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint pluszdíjat számolnak fel.

A sarc híre hamar bejárta a hazai internetet, és a Blikk cikke szerint a helyi vendéglátás egy másik szereplője a visszavágás mellett döntött. A ceglédi Mákvirág Bisztró tulajdonosai nem kérnek pluszpénzt a hűtésért, helyette csökkentették az árakat.

250 milliliter esetén 20, 500 milliliter esetén 30 forint a kedvezmény.

A cikk szerint a tulajdonosok felháborítónak és etikátlannak tartják, hogy a kánikulában a hűtést extra profitra váltsák, ezért a fenti akcióval reagáltak a konkurencia lépésére.

(…) inkább megfordítottuk a dolgot, vagyis a hűtött italok nálunk olcsóbbak. (…) Eddig se számoltunk fel hűtési díjat, de most egy picit megfordítottuk, ami egy kis hack

– magyarázta a bisztró tulajdonosa.

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