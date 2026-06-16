Magyar Péter a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst

Kedden a parlament rendkívüli ülésén, a napirend előtti felszólalása során a fideszes Orbán Balázs több kritikát is megfogalmazott a Tisza által benyújtott törvényjavaslatokkal kapcsolatban.

Az ellenzéki parlamenti képviselő kifogásolta, hogy ezekről nem volt társadalmi egyeztetés, és azt is szóvá tette, hogy megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, valamint szerinte bizonytalanná vált a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok jövője.

Orbán Viktor volt politikai igazgatója hozzátette, hogy a választások utáni „mézeshetek” időszaka még tart, de ez szerinte hamarosan véget ér.

Magyar ’56-os hősök neveit sorolta fel

Magyar Péter válaszában élesen visszautasította a kritikákat, és személyesen is támadta Orbán Balázst. Úgy fogalmazott: „mivel a világ leggyávább magyarja, aki megalázta az ’56-os hősök emlékét, felszólalt június 16-án, engedje meg, hogy egy külön neki írt választ mondjak el”. A miniszterelnök azt vetette Orbán szemére, hogy korábbi kijelentéseivel megkérdőjelezte az 1956-os forradalmárok hősiességét, majd úgy fogalmazott:

Mivel ön tagadta az ’56-osok hősiességét, ön, aki egy puskalövés nélkül megadná magát, ön, akinek már az óvodában is fehér zászló volt a jele, legyen szíves hallgatni a több száz 1956-os forradalmárunk neveit, foglalkozását és korát, és mielőtt elmegy Brüsszelbe, és oroszul kezd el beszélni, jegyezze meg őket.

A konfliktus hátterében Orbán Balázs egy 2024 őszi kijelentése áll, amelyben az ukrajnai háború kapcsán arról beszélt: Magyarország valószínűleg nem tett volna úgy, mint Ukrajna, mert az szerinte „felelőtlenség”. A politikus ezt azzal indokolta, hogy ’56 tanulsága alapján óvatosan kell bánni az emberéletekkel, és nem szabad „csak úgy odadobni” azokat.