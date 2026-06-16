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Windisch László meglépte: az ÁSZ elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését

Windisch László az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a Della podcast felvétele előtt 2023. október 9-én., Fotó: Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 16. 17:03
Windisch László az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a Della podcast felvétele előtt 2023. október 9-én., Fotó: Mohos Márton / 24.hu

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a múlt héten még morfondírozó Windisch László kedden nyújtotta be keresetét, amelyben – az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 39. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kezdeményezte, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének e tisztsége betöltésére irányuló jogviszonyát.

A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, őt – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja az IH elnöki jogviszony létesítését, azaz ezen tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn – áll az ÁSZ közleményében.

Múlt héten a Központi Nyomozó Főügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság Bírót szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélje, valamint 23 millió forintnyi vagyont elkobozzanak tőle, melyekre jogosulatlanul tett szert.

A nyomozó ügyészek még 2025 januárjában hallgatták ki a gyanúsítottat, melyet követően nyomozást folytattak ellene. Ennek eredményeként az alábbi bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják Birót:

  • feleségével jogosulatlanul használták a szolgálati autót,
  • jogaik gyakorlásában korlátozta és kizárta az igazgatóság másik két tagját,
  • hivatali hatáskörével nem összeegyeztethető szerződéseket kötött brüsszeli tanácsadócégekkel, akiknek több millió forintot számlázott,
  • fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében az egyik cég Brüsszeli címére,
  • külföldi kiküldetései során a napidíjon felül Biró a rendelkezésére bocsátott bankkártyával 1,5 millió forintot költött saját szükségleteire, jogosulatlanul.
  • egy családi barátja oktatást tartott a Integritás Akadémia keretei között az alábbi témában: „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása.” Mivel ez nem összeegyeztethető a Hatóság feladataival, 11 milliós vagyoni hátrány érte emiatt az IH-t.
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