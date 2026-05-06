Magyar Hang: Orbán a karrierje és a Fidesz végéről beszélt zárt körben

A Magyar Hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos pártszerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után.

Ezek az informális fórumok az ország különböző pontjain jönnének létre, és céljuk az lenne, hogy helyben továbbra is hiteles, a Fideszhez kötődő szereplők segítségével vonják be értelmiségieket, véleményformálókat, valamint új irányokat keressenek egy jövőbeli, a jelenlegi pártformán túlmutató politikai formáció számára.

A lap értesülése szerint ebben a gondolkodási folyamatban szerepet kaphat Navracsics Tibor is, aki egyéni körzetben elszenvedett veresége után nem jutott be a parlamentbe, nem kért listás helyet, és a választásokat követően a visszavonulását is bejelentette. A Magyar Hang úgy tudja, végül Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök győzte meg arról, hogy mégis vegyen részt a politikai oldalon belüli megújulás előkészítésében.

A megújulással kapcsolatban azonban nemcsak a tartalom, hanem a forma és a név is kérdéses. A lap forrásai szerint

Orbán zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz mint politikai márka annyira elhasználódott és megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre, sőt, a távozó kormányfő azt is mérlegeli, hogy a sikeres újrakezdést már saját személye is akadályozhatja, ezért nem zárja ki, hogy az említett gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul.

Ennek mintáját egyes források szerint a lengyel PiS korábbi vezetőjének, Jarosław Kaczyńskinek a szerepfelfogása jelenti számára – egy erősen visszafogott, háttérből támogatott részvétel.

Egyelőre ugyanakkor nincs konkrét elképzelés arról, milyen név vagy szervezeti forma válthatná fel, ezért erre legalább egy–másfél éves gondolkodási időszakot szánnának.

Orbán hasonló gondolatokat fogalmazott meg a DPK-soknak

A Magyar Hang értesülései összhangban vannak azzal az üzenettel, amelyet Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) tagjainak küldött: ebben úgy fogalmazott, hogy a Fidesz mint nagy kormányzópárt meggyengült, és ellenzéki helyzetből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt.

A megújulás szerinte nem a pártból, hanem kisebb-nagyobb közösségekből, klubokból indulhat el, amelyek a nemzeti gondolatban továbbra is hisznek, és a választási vereséget nem tekintik az elmúlt másfél évtized munkájának teljes kudarcaként.

A korábbi hírek szerint Orbán a Fidesz április végi választmányi ülésén felajánlotta a lemondását az elnökségi posztról, de nem fogadták el a tagok. A Népszava viszont úgy értesült, hogy az ülésen erről nem is volt szavazás.

Friss hír az is, hogy a Medián mérései szerint, ha most vasárnap újra választás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka a Tisza Pártra szavazna, miközben a Fidesz támogatóinak aránya 21 százalékra zsugorodott.