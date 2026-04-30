bűnügymiskolckórházhaláleset
Belföld

Háziorvoshoz küldték a hányásra és erős hasfájásra panaszkodó beteget a sürgősségiről, másnapra meghalt

admin Kolontár Krisztián
2026. 04. 30. 07:53

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Járásbíróság két egészségügyi dolgozót, akik a kórházi betegfelvevő pultnál ellátás helyett háziorvoshoz vagy ügyeletes orvoshoz irányítottak egy férfit, aki másnap otthonában meghalt.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a beteg 2021. szeptemberében erős hasi fájdalom, hányás és folyamatos csuklás miatt kereste fel a miskolci kórházi sürgősségi osztályát. A betegfelvevő pultban dolgozó adminisztrátor háziorvoshoz vagy ügyeletes orvoshoz küldte a férfit, ezt a betegfelvételi feladatokkal megbízott mentőtiszt is tudomásul vette, és a betegnek azt javasolta, hogy a tüneteire hányáscsillapítót és B6-vitamint szedjen.

A vádlottak – a foglalkozási szabályok megsértésével – nem végezték el a betegfelvételt, így nem történt meg a sértett intézeti keretek közötti kivizsgálása, amellyel a kórfolyamat egyértelműen tisztázható lett volna. Ehelyett szakszerű ellátás nélkül elküldték a férfit, az életét, testi épségét és egészségét veszélyeztetve, ezzel későbbi halálát okozva.

Ítélet

A közlemény szerint a bíróság a két egészségügyi dolgozót halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egyenként 1 év 6 hónap – két évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, valamint előzetes mentesítésben részesítette. Enyhítő körülményként merült fel a vádlottak büntetlen előélete, a gondatlanság enyhébb formája, azaz a hanyagság, valamint a beteg elküldése és halála közötti okozati összefüggés közvetettsége mellett az is, hogy az egészségügyi ellátórendszer a koronavírus-járvány időszakában nagy leterheltség mellett működött.

Súlyosító körülmény volt ugyanakkor, hogy a vádlottak alapvető foglalkozási szabályt szegtek meg és alapvető szakmai mulasztást követtek el a beteg ellátatlanul hagyásával.

Egy idős asszonyt a háziorvosa utalt be a kórházba vérmérgezés gyanúja miatt. A vizsgálat nélkül elküldött nyugdíjas meghalt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik