Két kamion ütközött az M5-ön, áll a forgalom

Csóti Rebeka / 24.hu
2026. 04. 29. 18:01
Az egyik autót szállított, a másik hűtött termékeket.

Baleset miatt áll a forgalom az M5-ös sztrádán, miután összeütközött egy autószállító és egy hűtőkamion a Szeged felé vezető oldalon, a 101-es kilométernél – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán az MTI-vel.

Az autókat szállító kamionról egy jármű az árokba zuhant. A kecskeméti hivatásos tűzoltókat és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – fűzték hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Szeged felé vezető oldalt egy időre teljes szélességében lezárták.

„Új időszak kezdődik" – Orbán levelet írt a Fidesz tagjainak
Hat kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben
Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvoda egyik csoportszobájába
Eltűnt a Fidesz a városokból, 13 ezer fős a legnagyobb település, amelyet Orbánék meg tudtak tartani
Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt
