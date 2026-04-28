Kubatov Gábor: Küzdeni mindig, feladni soha!

Kubatov Gábor a Facebook-oldalán egy videóban jelentette be, hogy Orbán Viktor döntése után számára nem is volt kérdés mandátuma sorsa, illetve az sem, hogy a jövőben is a „nemzeti oldal” megerősítésén fog dolgozni.

Ha ő így döntött, számomra nem is kérdés, hogy én is így cselekszem.

A pártigazgató „óriási megtiszteltetésnek” nevezte, hogy Orbán Viktor mellett dolgozhatott, szerinte kapcsolatuk „túlmutat egy egyszerű munkakapcsolaton”, közös útjukat „közös küzdelmek, közös döntések és közös felelősség” jellemezte. (Ez volt Németh Balázs nagy álma is, aki egyéniben ugyan bukott, de a Fidesz listán bejuttatta.)

Kubatov szerint az Országházban a munkáját „alázattal”, erejét „nem kímélve” végezte, és továbbra is támogatja Orbán Viktort a jobboldal „újraszervezésében”. A jövőben még nagyobb hangsúlyt helyez a közösség megerősítésére, de talán több ideje jut majd az FTC-re is, amelynek ő az elnöke.

A videóhoz annyit írt, hogy egy korszak lezárult, de, ahogy mindig, most is ugyanazt képviseli:

Küzdeni mindig, feladni soha!

Ez egyébként a Fradi jelmondataként ismert, de többen is bevetették a kampány idején. Ferencvárosi Torna Club) egyik jelmondataként ismert, Kubatov Gábor néhány éve arról beszélt, hogy addig nem félti a Fideszt, amíg ilyen a Fradi-B-közép. A pártigazgató-alelnök eredetileg (6.) volt a Fidesz listáján, ám a Gulyás Gergely vezette új frakciónak már ő sem lesz tagja. 2006-ban ült be a parlamentbe, húsz év alatt egyszer szólalt fel. A Fidesz pártigazgatója 2007-ben beszélt a demokrácia fontosságáról.