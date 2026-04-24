Puzsér Róbert: Orbán Viktor lemondása sem segíthet már a Fideszen

Puzsér Róbert szerint Gyurcsány Ferencnek az őszödi beszéd, Orbán Viktornak a kegyelmi botrány lett a végzete. Mindketten végigmentek ugyanazokon a stációkon. A kritikus a Magyar Hangnak azt mondja: az viszont óriási különbség, hogy a választási kudarc után a Fidesz problémájára már nem megoldás elnöke lemondása.

Orbánnak jelen pillanatban nincs miről lemondania, mert a magyar társadalom végleg kicsavarta kezéből zsákmányát, Magyarországot.

Magyar Péter legitimitása sem említhető egy lapon azzal a felhatalmazással, amit 16 éve kapott a leköszönő kormányfő, az idei volt a fülkeforradalom, a 2010-es egy „fülke-ellenforradalom”.

A Polgári Ellenállás alapítója két héttel a Rendszerbontó Nagykoncert után azt is el tudja képzelni, hogy a Fidesz-tábor két hónap múlva már csak 1 millió 800 ezer fős lesz, mert meggyőződése, hogy Orbántól rohamosan elpártolnak.

Orbán elgyurcsányosodása, a kurzusa feletti lelki-érzelmi uralmának elbomlása következik. […] az Orbán-rendszer eltakarítása iránt mutatkozik a valaha volt legszélesebb közakarat.

Puzsér Róbert szerint a rendszerváltásig még kell egy-másfél év, de a közakarat azt kiköveteli Magyar Pétertől.

Gyurcsányt is bíróság elé állítaná

Orbán Viktor végzetesen alábecsülte a magyarokat, akik éppen azért szavaztak a Tisza Párta, hogy a következő korszak különb legyen, megvalósuljon az elszámoltatás:

a politikusbűnözőket bilincsben vigyék el, az ügynökakták legyenek végre nyilvánosak, és az orosz titkosszolgálatot takarítsák ki Magyarországról. A magyarok meg akarják tudni, mik történtek Bicskén, a Szőlő utcában és hogy kicsoda Zsolti bácsi.

Szerinte tiszta lappal kell kezdeni, ezért a számonkérésnek nem szabad megállnia a Fidesznél,

Gyurcsányt is bíróság elé kell állítani.

A kritikus nagyon komoly hibának tartaná, ha Magyar Péter az elszámoltatásnál nem lenne különb a Fidesz elnökénél. Szívesen látná „bilincsben, vezetőszáron” Orbán Viktort.Úgy véli: ezt várják a Tisza-szavazók, ráadásul tanulni kell 1990 és 2010 csődjéből.

Ha nem valósul meg a kemény számonkérés és a példás következmény, akkor a civileknek kell a kezükbe venniük a folyamatokat: utcára kell vonulniuk, és ki kell követelniük, végső esetben polgári engedetlenségi mozgalmat kell indítaniuk. Ha hajlama mutatkozna Magyar Péternek erre a megalkuvásra, akkor meg kell nehezíteni neki, hogy ezt az utat válassza.

Abban bízik, hogy Magyar Péter valóban államférfi akar lenni, reméli, hogy a Tisza nem a kényét-kedvét keresi majd a választóknak, hanem a tiszteletét, amit az elmúlt harminchat év politikai osztálya elvesztett.