zárug péter farkasválasztás 2026orbán viktorfidesz
Belföld választás 2026

Orbán Viktor helyében új pártot csinálna Zárug Péter Farkas

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2026. 04. 21. 08:44
Szajki Bálint / 24.hu
Szerinte a sok tévedés, hiba, bűn mellett az érdekesség is elpártolt a Fidesz mellől.

Zárug Péter Farkast nem az idei választás eredménye, hanem a Fidesz bénázása lepte meg. Az egyetemi oktató, politológus szerint a számtalan tévedés, bűn mellett hiba volt a „súlytalan” Orbán Balázsra bízni a kampányt, amelyben

leginkább az érdekesség pártolt el a Fidesz mellől,

amire figyelmeztették is őket, de túl nagy volt az arc és a mellény, nem törődtek vele, azt hitték, ők mindent tudnak. Azt mondja az Indexnek Zárug Péter Farkas, hogy szerinte immár nem is érdekes, hogy a Fidesz a belső mérésekből tudta-e, hogy baj van.

Ha ennyi tízmilliárdból nem látták, akkor azért, ha látták és egy egész szakma becsületét a hazugságaikkal le akarták rombolni és becsapták a saját szavazóikat akkor azért… (…)

Takarodó a közéletből!

Szerinte az előző harminc évben soha nem volt még olyan, hogy Orbán Viktor választási üzenetei sorra bedöglenek.

Ha nem tudták, hogy bedöglenek az üzenetek, akkor azért felelősek, ha tudták, akkor azért.

Tavaly a 24.hu-nak adott interjúja után hívták a Miniszterelnöki Kabinetirodából, el is mondta álláspontját, de a helyzet még rosszabb lett. A Fidesz mostani listája alapján, Orbán Viktor helyében inkább új pártot csinálna.

A Fidesz oroszlánján átvonult egy elefántcsorda, fekve hörög, viszont azt mondja, hogy még mindig ő a szavanna királya. Inkább új pártot csinálnék.

Röhögő fejekkel illusztrálná, hogy Kövér László, Lázár János, Németh Szilárd és Kubatov Gábor a megújulás jegyében hallgat meg képviselőket. A Fidesz szerinte egy olyan cég, amit bárki el tudna vezetni, aki részt vett a fogyasztók (a fideszes törzsszavazók) becsapásában. Rogán, Lázár, Menczer is el tudná vezetni a céget.

A fogyasztóknak viszont fel kell ébredniük.

Szerinte Magyar Péter a heterogén táborát úgy tarthatja egyben, ha jó missziókat hirdet.

Magyar Péter ebben profi, óriási szimata van erre. Ma mindenképp nagyobb, mint Orbáné.

Kapcsolódó
magyar péter
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét, és május 31-ig adott határidőt az „Orbán-báboknak”
A Tisza-kormány több tárcavezetőjének nevét jelentette be Magyar Péter hétfő délután.

Ajánlott videó

Válassz velünk!

Élő műsorokkal, elemzésekkel, Török Gáborral érkezik a maratoni V-nap
„Két jó vezetője volt Magyarországnak: Kádár János és Orbán Viktor” – választási sokkból éledő kelet-nógrádiakkal beszéltünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik