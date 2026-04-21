Orbán Viktor helyében új pártot csinálna Zárug Péter Farkas

Zárug Péter Farkast nem az idei választás eredménye, hanem a Fidesz bénázása lepte meg. Az egyetemi oktató, politológus szerint a számtalan tévedés, bűn mellett hiba volt a „súlytalan” Orbán Balázsra bízni a kampányt, amelyben

leginkább az érdekesség pártolt el a Fidesz mellől,

amire figyelmeztették is őket, de túl nagy volt az arc és a mellény, nem törődtek vele, azt hitték, ők mindent tudnak. Azt mondja az Indexnek Zárug Péter Farkas, hogy szerinte immár nem is érdekes, hogy a Fidesz a belső mérésekből tudta-e, hogy baj van.

Ha ennyi tízmilliárdból nem látták, akkor azért, ha látták és egy egész szakma becsületét a hazugságaikkal le akarták rombolni és becsapták a saját szavazóikat akkor azért… (…) Takarodó a közéletből!

Szerinte az előző harminc évben soha nem volt még olyan, hogy Orbán Viktor választási üzenetei sorra bedöglenek.

Ha nem tudták, hogy bedöglenek az üzenetek, akkor azért felelősek, ha tudták, akkor azért.

Tavaly a 24.hu-nak adott interjúja után hívták a Miniszterelnöki Kabinetirodából, el is mondta álláspontját, de a helyzet még rosszabb lett. A Fidesz mostani listája alapján, Orbán Viktor helyében inkább új pártot csinálna.

A Fidesz oroszlánján átvonult egy elefántcsorda, fekve hörög, viszont azt mondja, hogy még mindig ő a szavanna királya. Inkább új pártot csinálnék.

Röhögő fejekkel illusztrálná, hogy Kövér László, Lázár János, Németh Szilárd és Kubatov Gábor a megújulás jegyében hallgat meg képviselőket. A Fidesz szerinte egy olyan cég, amit bárki el tudna vezetni, aki részt vett a fogyasztók (a fideszes törzsszavazók) becsapásában. Rogán, Lázár, Menczer is el tudná vezetni a céget.

A fogyasztóknak viszont fel kell ébredniük.

Szerinte Magyar Péter a heterogén táborát úgy tarthatja egyben, ha jó missziókat hirdet.