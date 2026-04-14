Tölgyessy Péter: Ha Orbán marad, és nem vonul vissza, az főnyeremény Magyarnak

Cikkünk frissül.

A Partizán vendége volt Tölgyessy Péter politológus, aki azt mondta a vasárnap esti választási eredményről, hogy a Fidesznek „ez egy drámai vereség, drámai fordulat.” Azt is mondta ennek kapcsán, hogy a harminc alatti generáció tönkrevágta a Fideszt, ahol nyerni tudott a kormánypárt, ott valójában nincs jelentős város.

Az elemző szerint „ha rettenetesen rosszul kormányoz Magyar Péter, visszatérhet Orbán Viktor”, de Tölgyessy szerint ez nem valószínű. Szerinte ha Orbán úgy viselkedne, ahogy egy nyugati demokráciákban szokás, akkor visszaadná a mandátumát, és el kezdene dolgozni az emlékiratain, és ez lenne az utolsó szolgálat a hazának. Mert ha

ha ő marad, az szabályos főnyeremény Magyarnak.

És ha marad – folytatta- akkor Orbán Viktor abba a helyzetbe kerülhet, hogy ő lehet a következő Gyurcsány Ferenc. „Egymillió olyan szavazója van a Fidesznek, akinek Orbán az isten, és ezzel nagyon sokáig el lehet hajózni jó sok választásig.” Orbán maradása azért főnyeremény, mert mostantól elég csak annyit mondani Magyarnak, hogy azt akarjátok, hogy visszajöjjön Orbán.

Ezután azzal folytatta az elemző, hogy „nem hiszem a jelenlegi információk alapján, hogy a Fideszből valaha is lehet ütőképes ellenzék, pedig ez lenne Magyarország érdeke.” Hogy ti. versenyre kényszerítse Magyart, de erre nem képes a Fidesz – Tölgyessy szerint, aki pedig hisz abban, hogy „erős verseny kell, erős ellenzék kell politikában és gazdaságban is, mert ez a jó az országnak.” Úgy összegzett, hogy a Fidesz fenn tud maradni, de erősen, kérdéses, hogy ez hosszútávon jó-e Magyarországnak.

Tölgyessy arról is beszélt, hogy szerinte Orbán belealudt a kampányba, és csak a végén tudta, hogy baj van. Ez azért volt lehetséges, mert az egyik legfontosabb eleme a leszállóágban lévő rendszereknek, hogy nincs visszacsatolás, kritika, és ezért Orbán nem érzékelte a valóságot, amelyben viszont megbillenés történt. Innen pedig nincs visszatérés – és itt Tölgyessy az MSZMP-re, az SZDSZ-re és az MSZP-re utalt. Az, hogy Orbán nagyon megnyomta a kampány végét, csak arra volt elég, hogy a választás ne legyen teljes megsemmisülés a Fidesz számára. Tölgyessy azt mondta, hogy Orbán felszabadult az eredményhirdetés után, ez látszott rajta.

Tölgyessy szerint a hitelességét vesztette el a Fidesz, miközben a Covid-járvánnyal kezdődően nem volt növekedés Magyarországon, és 2023-ra az óriási osztogatásnak köszönhetően magas infláció lett, és ebben a helyzetben érte a hatalmat a kegyelmi ügy. Magyar Péter jelentett a reményt ebben a helyzetben.

Az elemző szerint ráadásul vasárnap este több mosolygós arc volt az utcákon, mint a rendszerváltáskor, amelyben nagyon kevesen vettek részt. „A magyar ember akkor nem érezte, hogy visszaszerezte a hazáját, ha valamibe részt vett a magyar nép, az a bécsi bevásárlás volt.”

Magyar Péter rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt, ennek kezelése megoszthatja a táborát, amelyet ugyanakkor az Orbán-ellenes hangulat foghat össze.