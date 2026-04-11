24/7: Fordított szilveszter, megszülető család – három választási éjszaka

2014. Választási eredményre várva egy kiérdemesült művészkocsmában játszunk a zenekarral, utána mobilról eredményeket kiabálnak. A jelenlévők jelentős része az aktuális összefogás, vagy az akkor egyaránt friss és létező LMP szavazója, a jelen nem lévő barátaink tekintélyes része Együtt-aktivista, azért nincs jelen. Nekik sok reményük nincsen, nekünk sörcsapunk van. Késő estére mindkettő indokoltnak bizonyul. A végén leszedek egy plakátot és felszedek egy csajt, aki előbb a feleségem, majd a kislányom* anyukája lesz. Mindkettőt beteszem a buszba.

(* Mondja valaki, hogy nem adott semmi jót a NER!)

2018. Házibuli filmesekkel és tévésekkel, Fideszbe soha be nem ábrándultakkal. Két pillanata van: amikor még nincsen semmi eredmény, meg amikor bezuhan a full narancssárga térkép, és egy percre elmosódnak a hangok, csak a sípolás marad, mint a filmekben bombatámadás után. Gyorsan inverz szilveszter lesz: mindenki éberen, korán és szomorúan várja a villamost, tudva, hogy nem jó, ami jön, mert már volt.

2022. Közös műsor a Partizánnal a 24-en, két stúdiót kapcsolgatunk oda-vissza. Megint hosszú csend után zuhan be a végeredménnyel felérő rengeteg adat, utána gyorsan szétfolynak az adástervek. Gulyás Marci magánál tartja a szót, a vendégeink és egy ponton a nálunk kérdező Krizsó Szilvi is okafogyottá válnak. Marci is mintha mindenkitől csak azt akarná kérdezni: „Mégis mi a pokol történt?”. Hajnali kettőkor fogok egy bérautót, néhány kollégával hazagurulunk a teljesen kihalt városban.

2026, tegnap reggel. A 2014-es történetben szereplő lány és a lányunk keltenek, hajnali nyolckor már a Hősök terén állunk a zenekarral, összekészülni estére. A kordonon túl fázós turisták ismerkednek a magyar történelem nagy alakjaival. A színpadról sejlik az orosz nagykövetség teteje. Ez a mondat valószínűleg fordítva is igaz.

A jelennél maradva és a laphoz visszatérve, a 24.hu-n szombaton este a kampányzáró gyűlések közvetítésével jövünk, vasárnap pedig a teljes választási arzenállal: eredményekkel, a stúdióba költöző Török Gáborral, és már most is böngészhető, kíméletlenül részletes térképekkel. Addig bizonyára újabb nevekről derül ki a gazdaglistáról, hogy igazából régóta aggasztja őket az irány, illetve a tűzoltók és a határőrök is adósak még a leleplező kiállással, de hosszú még a hétvége.

Vagy, ha úgy tetszik, már csak egyet kell aludni — és aki akarja, azt elméletben meg is tanítjuk, hogyan kell.

