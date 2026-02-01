szabó bálintválasztás 2026választásmagyar péter
A trombitás Szabó Bálint bejelentette: elindul a választáson Magyar Péter választókerületében

Horváth Júlia / 24.hu
2026. 02. 01. 18:18
Horváth Júlia / 24.hu
A kampányát a bejelentéssel egy időben el is indította a volt szegedi önkormányzati képviselő.

A Facebookon jelentette be Szabó Bálint, hogy a Hegyvidéken képviselőjelöltként indul a választáson. A volt szegedi önkormányzati képviselő, aki leginkább arról ismert, hogy a tüntetéseken trombitálni szokott, azt mondta, független jelöltként indul, majd hozzátette, kedden bejelenti azt a pártot, amellyel „szerződést köt.”

Ebben a választási körzetben indul Magyar Péter a Tisza Párt színeiben, a Fidesz pedig Steiner Attilát, energetikáért felelős államtitkárt indítja.

Szabó Bálint tavaly májusban 23 napra börtönbe vonult, mert trombitálással akarta megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatását 2024 májusában.

Az egykori politikus nemcsak a trombitálásai miatt került a hírekbe: tavaly márciusban egy tüntetésen a Dunába mászott, és újra kellett éleszteni:

Újra kellett éleszteni Szabó Bálintot, aki a tüntetésről a Dunába mászott
Mentőövet dobtak neki, ő azonban szándékosan többször elúszott mellette.

