A Facebookon jelentette be Szabó Bálint, hogy a Hegyvidéken képviselőjelöltként indul a választáson. A volt szegedi önkormányzati képviselő, aki leginkább arról ismert, hogy a tüntetéseken trombitálni szokott, azt mondta, független jelöltként indul, majd hozzátette, kedden bejelenti azt a pártot, amellyel „szerződést köt.”

Ebben a választási körzetben indul Magyar Péter a Tisza Párt színeiben, a Fidesz pedig Steiner Attilát, energetikáért felelős államtitkárt indítja.

Szabó Bálint tavaly májusban 23 napra börtönbe vonult, mert trombitálással akarta megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatását 2024 májusában.

Az egykori politikus nemcsak a trombitálásai miatt került a hírekbe: tavaly márciusban egy tüntetésen a Dunába mászott, és újra kellett éleszteni: