Magyar Péter: Kedves fideszes honfitársaim!

A fideszes választópolgároknak üzent Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta:

szereti a hazáját és a három fiát,

soha nem vezetik be a sorkatonaságot,

kormányra kerülve megtartják a déli határkerítést, nem támogatják „sem a migránskvótákat, sem a migránspaktumot”,

azért dolgoznak majd, hogy senki ne fázzon az otthonában vagy fagyjon meg a téli hidegben,

megtartják és szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést,

megvédik az anyaországi és a külhoni magyarokat is,

majd az uniós pénzek hiányáról, a nem működő államról, a vasút és az egészségügy állapotáról, a csökkenő gyerekszámról, a vidék elnéptelenedéséről beszélt.

Én is voltam fideszes, sokáig. És ugyanúgy szeretem a hazámat, mint ahány éve. Nem én változtam, nem ti változtatok, hanem az a hatalom, amelynek egykor közösen szavaztunk bizalmat

– fogalmazott.

Magyar ezután arról beszélt, hogy a Tisza kormányra kerülve azon dolgozik majd, hogy minden magyar család jobban éljen, hogy csökkenteni tudják az adókat és növelni a béreket, valamint a nyugdíjakat.

Nekem nincsenek gazdáim. (…) Ha Magyarország érdeke úgy kívánja, szembemegyek bármikor bárkivel

– szögezte le, hozzátéve, hogy a Tisza-kormány a fideszes választókat is képviselni fogja.