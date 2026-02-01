magyar pétertisza pártválasztás 2026
Magyar Péter: Kedves fideszes honfitársaim!

Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu
Magyar Péter az évnyitó sajtótájékoztatóján.
2026. 02. 01. 10:35
Magyar Péter az évnyitó sajtótájékoztatóján.

A fideszes választópolgároknak üzent Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta:

  • szereti a hazáját és a három fiát,
  • soha nem vezetik be a sorkatonaságot,
  • kormányra kerülve megtartják a déli határkerítést, nem támogatják „sem a migránskvótákat, sem a migránspaktumot”,
  • azért dolgoznak majd, hogy senki ne fázzon az otthonában vagy fagyjon meg a téli hidegben,
  • megtartják és szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést,
  • megvédik az anyaországi és a külhoni magyarokat is,
  • majd az uniós pénzek hiányáról, a nem működő államról, a vasút és az egészségügy állapotáról, a csökkenő gyerekszámról, a vidék elnéptelenedéséről beszélt.

Én is voltam fideszes, sokáig. És ugyanúgy szeretem a hazámat, mint ahány éve. Nem én változtam, nem ti változtatok, hanem az a hatalom, amelynek egykor közösen szavaztunk bizalmat

– fogalmazott.

Magyar ezután arról beszélt, hogy a Tisza kormányra kerülve azon dolgozik majd, hogy minden magyar család jobban éljen, hogy csökkenteni tudják az adókat és növelni a béreket, valamint a nyugdíjakat.

Nekem nincsenek gazdáim. (…) Ha Magyarország érdeke úgy kívánja, szembemegyek bármikor bárkivel

– szögezte le, hozzátéve, hogy a Tisza-kormány a fideszes választókat is képviselni fogja.

