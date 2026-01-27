Na, így néz ki Karácsony Gergely Budapestje! Nézzétek meg, ilyen egy nemzet fővárosa? Elég kemény, nem?

– mondja keddi rövid videójában Radics Béla, a Fidesz zuglói és erzsébetvárosi parlamenti képviselője, majd a kameráját egy hajléktalan férfi felé fordítja, aki éppen előtte tolja el különös, fedett kocsiját.

A kormánypárt korábban, 2021-ben indított egy kommunikációs kampányt, amiben a fővárosi hajléktalanokat vegzálták, ez a Metropol Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket? című anyagával kezdődött. A kampány egy idő után háttérbe szorult, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa pedig az említett cikk miatt 250 ezer forintos büntetés megfizetésére ítélte a kormánypárti bulvárlap kiadóját, a Mediaworks Hungary Zrt-t 2022-ben.

Radics – aki jelenleg a Fővárosi Közgyűlésben képviseli a kormánypártot – manapság azzal is a címlapokra került, hogy egy alapítványa úgy kapott több tízmillió forintos állami támogatást az utóbbi években, hogy a szervezet nem mutat életjeleket, és gyakorlatilag sehol sem lehet fellelni. A politikus „gratulált” az RTL-nek ahhoz, hogy felderítették az ügyet, ám vérszegény leleplezésnek nevezte a hírt. Emellett azt üzente: „Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok: cigány vagyok”.