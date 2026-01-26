Toroczkai válaszolt Magyarnak: A Tisza és a Fidesz egyszerre vadászik a Mi Hazánk szavazóira

Toroczkai László szerint Magyar Péter, Lázár János és Orbán Viktor egyaránt a Mi Hazánk szavazóit próbálják megszólítani, mert a pártok már azzal számolnak, hogy a választások után hárompárti Országgyűlés alakul majd.

A Mi Hazánk elnöke azzal kapcsolatban írta ezt az X-en, hogy Magyar kijelentése alapján Lázár lehet a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció miniszterelnök-jelöltje.

Úgy véli, a Tisza Párt a választásokig felerősíti azokat a – szerinte – valótlan állításokat, amelyek a Mi Hazánkot a Fideszhez kötik, és már mesterséges intelligenciával készült hamis képeket és videókat is terjesztenek. Toroczkai szerint a Tisza Párt ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint a Fidesz, amelyet „atlantistának” nevez, és hozzátette: a Mi Hazánk támogatottsága nagyobb annál, mint amit a közvélemény-kutatások mutatnak.

Toroczkai szerint a szavazóik kellenek a többi pártnak

Állítása alapján a Fidesz más eszközökkel próbálja elcsábítani a Mi Hazánk szavazóit: Lázár János radikálisabbnak mutatkozik, míg Orbán Viktor a Mi Hazánk német szövetségesének számító AfD felé közeledik.

De mindkét párt mögött álló médiabirodalom ugyanúgy próbál teljesen elhallgattatni. A fideszes zászlóshajóban, a TV2-ben soha nem szerepelek, ki vagyok tiltva, ahogy a Tisza Pártot röpítő fő globalista médium, a Facebook felületén is tiltanak, még oldalam sem lehet.

Végül kijelentette, hogy a Mi Hazánk erősödését nem lehet megállítani, és szerinte pártja lesz az, amely megakadályozza mind a Tisza Párt, mind a Fidesz teljhatalmát. Úgy fogalmazott, hogy április 12. után Magyarország nem lesz külső vagy belső érdekcsoportok „gyarmata”, hanem a magyaroké lesz.

Magyar Péter mai posztjával ráfordult a Mi Hazánk szavazóira, de ugyanezt teszi Lázár János és Orbán Viktor is. Mindkét párt tudja ugyanis, hogy hárompárti Országgyűlés lesz az áprilisi választások után, és a Mi Hazánknak sokkal több szavazója van, mint amit a kamu… pic.twitter.com/2gAzddM3Ou — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) January 26, 2026

Magyar: Nem volt véletlen Lázár vécépucolós kijelentése

Magyar Péter szerint Lázár János legutóbbi kijelentése – amelyben a roma közösséget sértő módon fogalmazott, majd később bocsánatot kért – nem véletlen elszólás, hanem újabb példája annak, hogy a Fidesz vezető politikusai rendszeresen megalázó módon beszélnek különböző társadalmi csoportokról.

Úgy véli, egyre több jel utal arra, hogy Lázár lehet a Fidesz és a Mi Hazánk közös miniszterelnök-jelöltje. Szerinte ebben az lenne a logika, hogy Lázár viselné a felelősséget egy esetleges választási vereségért, miközben Orbán Viktor az elnöki szerepbe „menekülne”.

Magyar azt üzente a kormánynak: az elmúlt 16 évben inkább a magyar emberekért kellett volna dolgozniuk, és akkor nem lenne szükség „vészforgatókönyvekre”.

Lázár kijelentését, amely szerint a magyarországi roma közösség jelenti a „belső tartalékot” az olyan munkákra, amelyeket szerinte mások nem szívesen vállalnak, például a vécétakarítás, jelentős felháborodást váltott ki, többek között Kis Grófo is nyilvánosan bírálta. Róna Dániel politológus szerint Lázár ezzel a kegyelmi ügy óta a legnagyobb kommunikációs hibáját követte el.